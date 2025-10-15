Nach einem verlustreichen Dienstag dominieren am darauffolgenden Handelstag wieder die grünen Vorzeichen beim KI-Darling Nvidia. Zwar reicht es nicht für die Top-Position im US-Leitindex Dow Jones, den die US-Bank JPMorgan zur Stunde einnimmt. Geht es jedoch nach den Analysten der HSBC, so hat die Aktie des Chip-Riesen noch jede Menge Luft nach oben.Die Investmentbank hat den Dow-Jones-Titel am Mittwoch von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und den Zielkurs mal eben von 200 auf 320 Dollar nach oben geschraubt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
