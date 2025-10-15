Deletion of Instruments from Boerse Frankfurt - 15.10.2025
The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2025
ISIN Name
CA14919F2061 CATHEDRA BITCOIN INC.
CA38065L1058 GOLD MOUNTAIN MINING CORP
CA98664A1084 YORK HARBOUR METALS INC.
KYG3691M1024 FULLWEALTH I.GRP.H.HD-,01
NO0012958539 NORDIC FINANCIALS NK 0,01
US29666V2043 ESPRIT HLDGS ADR/2 HD-,10
