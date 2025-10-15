Deletion of Instruments from Boerse Frankfurt - 15.10.2025

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.10.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2025



ISIN Name

CA14919F2061 CATHEDRA BITCOIN INC.

CA38065L1058 GOLD MOUNTAIN MINING CORP

CA98664A1084 YORK HARBOUR METALS INC.

KYG3691M1024 FULLWEALTH I.GRP.H.HD-,01

NO0012958539 NORDIC FINANCIALS NK 0,01

US29666V2043 ESPRIT HLDGS ADR/2 HD-,10





© 2025 Xetra Newsboard