Mit einem Tagesgewinn von 2,28 Prozent waren BASF-Aktien am Mittwoch Tagesgewinner im DAX. Zum Handelsende auf Xetra notiert die Aktie bei 42,32 Euro, das Tageshoch hat man am Widerstand mit 42,72 Euro gesehen. Setzt sich die Erholung fort, warten aus heutiger Sicht drei Widerstände im Bereich zwischen 43,54 Euro und 44,84 Euro. Darüber wäre der Weg bis zum 6-Monats-Hoch und später zum Jahreshoch frei. Wenn man die Bewertungen für BASF auf der Website ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS