DJ TKMS nach Abspaltung von Thyssen am 20. Oktober 1 Tag im MDAX
DOW JONES--Die Aktien der Thyssenkrupp-Marinesparte TKMS werden nach der Abspaltung von der Muttergesellschaft am 20. Oktober für einen Tag in den MDAX aufgenommen, wie die Indexbetreiberin Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, am Mittwochabend mitteilte. Damit werde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen könnten. An diesem einen Tag werde der MDAX auf Basis von 51 Unternehmen berechnet. Mit dem Ende des Xetra-Handels werde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2025 16:29 ET (20:29 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News