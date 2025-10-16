© Foto: Sartorius AGGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 06:30 Uhr, Finnland: Nordea, Q3-Zahlen 06:45 Uhr, Schweiz: ABB, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q3-Trading-Update 07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q3-Umsatz 07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk) 07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Q1-Umsatz 07:30 Uhr, Taiwan: TSMC, Q3-Zahlen 09:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Kapitalmarkttag 09:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden 13:00 Uhr, USA: Travelers, Q3-Zahlen 18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz Tipp aus …Den vollständigen Artikel lesen ...
