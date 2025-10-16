VAT Group AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

Umsatzwachstum von 23% im dritten Quartal bleibt gegenüber dem Vorjahr stark, globale Unsicherheiten belasten den Auftragseingang weiterhin; Gegenwind durch Wechselkurse hält an



Auftragseingang im dritten Quartal bei CHF 238 Mio., 8% weniger als im Vorjahr (wechselkursbereinigt -2%) und 4% weniger als im Vorquartal (wechselkursbereinigt -1%)

Umsatz im dritten Quartal von CHF 258 Mio., 23% über dem Vorjahr (wechselkursbereinigt +32%), aufgrund der Ausführung bestehender Aufträge; im Vorquartalsvergleich ging der Umsatz um 9% zurück (wechselkursbereinigt -6%); das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 0,92

Die VAT bestätigt ihre bisherige Ergebnisprognose mit Ausnahme des Auftragseingangs und der EBITDA-Marge, die nun aufgrund des schwachen Halbleitergeschäfts und der negativen Wechselkurseffekte in 2025 am unteren Ende des Margenbandes von 30% bis 37% liegen dürfte; erwartete Markterholung im Jahr 2026 Ergebnis drittes Quartal 2025 Im dritten Quartal waren die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorquartal bei Advanced Industrials (+29%) und Global Service (+9%) stark; allerdings wurden diese positiven Entwicklungen durch den weiterhin schwachen Auftragseingang bei Semiconductors (-14%) gedämpft. Dasselbe gilt für die Auftragseingänge im dritten Quartal im Vorjahresvergleich, die bei Advanced Industrials (+20%) und Global Service (+33%) durch den Bereich Semiconductors (-22%) eingetrübt wurden

Der Umsatz stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal in allen drei Geschäftsbereichen. Im Vergleich zum Vorquartal wurde die gute Entwicklung bei Advanced Industrials (+11%) und Global Service (+13%) jedoch durch den schwächeren Umsatz bei Semiconductors (-17%) relativiert

Book-to-Bill bei 0,92; Auftragsbestand mit CHF 259 Mio. 33% unter Vorjahr Ergebnis erste neun Monate 2025 Konzernweiter Auftragseingang um 5% gesunken (wechselkursbereinigt -1%), was hauptsächlich auf die schleppende Entwicklung der für die VAT relevanten Halbleitermärkte zurückzuführen ist

Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich um 24% (wechselkursbereinigt +29%) aufgrund der anhaltend starken Auftragsabwicklung Ausblick für 2025 Die VAT arbeitet ihren Auftragsbestand weiter ab (rund 63% davon im Halbleiterbereich) und erwartet eine anhaltende Erholung bei den Aufträgen und Umsätzen bei Advanced Industrials und Global Service

Bei Semiconductors erwartet die VAT eine allmähliche Beschleunigung in den relevanten WFE-Märkten im Jahr 2026; hier dürften Investitionen in führende neue Technologieanwendungen wie 2-nm-Knoten und die Gate-All-Around-Architekturen (GAA) an Dynamik gewinnen; gleichzeitig wird erwartet, dass die solide Nachfrage chinesischer OEMs zur Unterstützung der Selbstversorgung anhält

Nach einer detaillierten Analyse der aktuellen Zollsituation geht die VAT davon aus, dass die direkten negativen finanziellen Auswirkungen für das Jahr 2025 weiterhin unerheblich bleiben

Trotz anhaltender Wechselkursbelastungen erwartet die VAT für 2025 einen Anstieg von Umsatz, EBITDA, Nettogewinn und freiem Cashflow Prognose für das vierte Quartal 2025 Die VAT erwartet einen Umsatz von CHF 225 bis 245 Mio. Drittes Quartal 2025 in CHF Mio. Q3 2025 Q2 2025 Veränderung1 Veränderung3 Q3 2024 Veränderung2 Veränderung4 Auftragseingang 238,1 247,7 -3,9% -1,3% 259,1 -8,1% -1,5% Nettoumsatz 257,9 282,9 -8,8% -6,3% 209,4 23,2% 32,2% Auftragsbestand 258,8 293,8 -11,9% - 388,7 -33,4% - Erste neun Monate 2025 in CHF Mio. 9M 2025 9M 2024 Veränderung2 Veränderung5 Auftragseingang 727,4 765,8 -5,0% -0,8% Nettoumsatz 815,9 659,0 23,8% 29,4% Auftragsbestand 258,8 388,7 -33,4% -

1 im Quartalsvergleich; 2 im Jahresvergleich; 3 zu Wechselkursen im Q2 2025; 4 zu Wechselkursen im Q3 2024; 5 zu Wechselkursen 9M 2024 Zusammenfassung des dritten Quartals 2025 Der in den letzten beiden Quartalen beobachtete Nachfragetrend nach VAT-Produkten setzte sich weitgehend fort: Die relevanten Halbleitermärkte wuchsen nur langsam, die Investitionsnachfrage nach allen älteren Chipgenerationen blieb schwach und die Kapazitätsauslastung der Fabriken lag weiterhin unter 70%. Im NAND-Bereich blieb die Nachfrage nach vakuumbezogenen Produkten und Lösungen verhalten, da sich die aktuellen Investitionen auf Upgrades konzentrieren, von denen die VAT nicht profitiert. Das überlagerte die gute Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) und Investitionen in die GAA-Technologie. Die Kapazitätsauslastung in den Fabriken zur Herstellung modernster Chipgenerationen erholte sich auf über 90%. Die Märkte für unsere Geschäftsbereiche Advanced Industrials und Global Service erholten sich jedoch wie erwartet weiter. Infolgedessen ging der Auftragseingang im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal um 4% auf CHF 238 Mio. zurück. Die anhaltenden weltweiten Unsicherheiten im Zusammenhang mit globalen Handelszöllen und geopolitischen Entwicklungen sowie Probleme in der Halbleiterindustrie verhinderten bestimmte Investitionsentscheidungen und wirkten sich negativ auf den Geschäftsbereich Semiconductors der VAT aus. Wechselkursbereinigt hätten die Aufträge im dritten Quartal CHF 245 Mio. gegenüber dem Vorquartal betragen (entspricht einem Rückgang von 1% gegenüber dem rapportierten Rückgang von 4%), im Vergleich zum Vorjahresquartal hätten sie bei CHF 255 Mio. gelegen (entspricht einem Rückgang von 2% gegenüber dem rapportierten Rückgang von 8%). Gegen Ende des Quartals sendeten wichtige Akteure des Halbleitermarktes mehrere positive Signale aus. Diese deuten darauf hin, dass die erwartete Beschleunigung des Halbleiterinvestitionszyklus für das zweite Halbjahr 2026 ansteht. Zudem scheinen sich die Marktstimmung und das Vertrauen in die Nachhaltigkeit des chinesischen Halbleiterinvestitionszyklus für 2026 verbessert zu haben. Im Segment Ventile gingen die Aufträge im dritten Quartal 2025 gegenüber dem zweiten Quartal 2025 um 7% zurück, während der Umsatz um 13% sank. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen die Aufträge im dritten Quartal um 16% zurück, der Umsatz stieg jedoch um 17%. Der Geschäftsbereich Semiconductors verzeichnete im dritten Quartal Aufträge über CHF 145 Mio. Das sind 22% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Umsatz stieg jedoch trotz höherer Marktunsicherheit um 16%, was auf die Ausführung des Auftragsbestands zurückzuführen ist. Diese Unsicherheit widerspiegelt sich auch in den Forderungen unserer Kunden nach kürzeren Lieferzeiten für VAT-Produkte, damit sie den erwarteten künftigen Anstieg der Investitionen in Fabriken bewältigen können. Im Vergleich zum Vorquartal gingen die Aufträge und der Umsatz im Geschäftsbereich Semiconductors um 14% bzw. 17% zurück. Im Geschäftsbereich Advanced Industrials stiegen die Aufträge und der Umsatz im dritten Quartal sequenziell um 29% bzw. 11% und im Jahresvergleich um 20% bzw. 18% an. Diese guten Ergebnisse sind - selbst unter Berücksichtigung des eher schwachen dritten Quartals 2024 - grösstenteils auf staatlich finanzierte Forschungsprojekte, auf Beschichtungsanwendungen und allgemeine Industriemärkte vor allem in China zurückzuführen. Die Märkte für wissenschaftliche Instrumente haben ihre Lagerbestände weiter abgebaut. Auch wenn ein Teil der Aufträge gerade im Forschungsbereich projektbezogen ist, so zeigt dies dennoch die starke Marktposition dieses Geschäftsbereichs und seine Fähigkeit, auch in wettbewerbsintensiveren Bereichen Aufträge zu gewinnen. Im Geschäftssegment Global Service wuchsen die Aufträge im dritten Quartal um 33% gegenüber dem Vorjahr und um 9% gegenüber dem Vorquartal, da die Fabriken ihre Auslastungsraten weiter verbesserten und ihre Initiativen zur Erhöhung der Ramp-Readiness fortsetzten. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 13% gegenüber dem Vorquartal und um 57% gegenüber dem Vorjahr. Die Verbesserungen wurden von führenden Fabriken vorangetrieben; deren Auslastungsraten liegen über 90% und steigen weiter. Bei den weniger fortschrittlichen Fabriken blieb das Geschäft verhalten, da niedrige Auslastungsraten zwischen 50% und 70% in der Regel nur minimale Investitionen in Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile erfordern. Upgrades und Nachrüstungen erzielten im dritten Quartal verbesserte Resultate. Gegen Ende des Quartals machte sich zudem eine gewisse Beschleunigung mit mehreren Projekten sowohl der führenden als auch der älteren Technologien bemerkbar. Entsprechend sank der Nettoumsatz des Konzerns im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 9% (wechselkursbereinigt +6%), stieg jedoch gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23% (wechselkursbereinigt +32%) auf CHF 258 Mio. und lag damit leicht über dem unteren Ende der Prognosespanne für das dritte Quartal von CHF 255 bis 285 Mio. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 24% auf CHF 816 Mio. (wechselkursbereinigt +29%). Bereinigt um die negativen Auswirkungen der ERP-Implementierung im dritten Quartal 2024 in Höhe von rund CHF 22 Mio. hätte der ausgewiesene Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr jedoch 12% für das dritte Quartal und 20% für den Neunmonatszeitraum bis September 2025 betragen. Ausblick für den Rest des Jahres 2025 Die VAT geht davon aus, dass die Investitionen in Halbleiterausrüstung bis Ende 2025 konstant anhalten. Die Installation und Aufrüstung neuer Fertigungsanlagen für modernste Logikchips und Hochleistungs-speicherchips erfordern erhebliche Investitionen durch die Chiphersteller. Ein Teil dieses Investitionswachstums wird jedoch durch einen Rückgang der Investitionen in ältere Technologien ausgeglichen. Führende Hersteller von Logikchips haben kürzlich umfangreiche Investitionspläne angekündigt oder bestätigt; der Zeitpunkt deutet jedoch darauf hin, dass diese erst 2026 realisiert werden. Bei den Speicherchips bewegen sich die Fabriken schnell in Richtung des Aufbaus von Kapazitäten für High-Bandwidth-Memory (HBM) und kündigen die teilweise Umstellung bestehender DRAM-Kapazitäten an. Allerdings sind Greenfield-Investitionen zum jetzigen Zeitpunkt begrenzt. Die VAT wird erst dann einen grösseren Beitrag von HBM sehen, wenn Greenfield-Investitionen getätigt werden, was im Laufe des Jahres 2026 erwartet wird. Gemischte Signale bestehen für Investitionen in die Erweiterung der NAND-Kapazitäten, die von den grossen Akteuren weiter verschoben wurden. Die jüngste Erholung bei den Speicherchips wurde eher durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise (ASPs) als durch umfangreiche Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten ausgelöst. Marktforschungsergebnisse zeigen, dass Speicherfabriken nach wie vor nur zu etwa 70% bis 75% ausgelastet sind. Insgesamt gehen globale Marktforschungsunternehmen weiterhin von einem weltweiten WFE-Wachstum von rund 5% aus, was einem weiteren Rekordwert zwischen USD 105 und 110 Mrd. entspricht. Als unangefochtene Markt- und Technologieführerin von High-End-Vakuumventilen ist die VAT einzigartig positioniert, um das erwartete Marktwachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus zu übertreffen. Mit ihrem hohen Marktanteil in führenden Anwendungen erwartet die VAT, dass sie überdurchschnittlich von den bevorstehenden Greenfield-Investitionen in den laufenden Technologiewandel profitiert. Zudem geht sie davon aus, dass die gesunde Nachfrage aus dem Direktgeschäft mit chinesischen OEMs anhält. China arbeitet weiterhin darauf hin, in der Chipherstellung unabhängiger zu werden. Allerdings ist die Marktdynamik im Gegensatz zum Westen dort volatiler. Die Wettbewerbslage der heimischen OEMs verändert sich laufend, sodass die VAT diese Entwicklungen genau beobachten und ihre Strategie entsprechend anpassen muss. Auf der erwähnten Grundlage und trotz anhaltender Wechselkursbelastungen erwartet die VAT für das Jahr 2025 einen Anstieg bei Umsatz, EBITDA, Nettogewinn und freiem Cashflow. Sie prognostiziert die Investitionsausgaben für 2025 auf CHF 70 bis 80 Mio. Prognose für das vierte Quartal 2025 Die VAT erwartet einen Umsatz von CHF 225 bis 245 Mio. Segmentergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 Ventile in CHF Mio. Q3 2025 Q2 2025 Veränd.1 Q3 2024 Veränd.2 9M 2025 9M 2024 Veränd.2 Auftragseingang 184,3 198,3 -7,1% 218,5 -15,7% 584,1 630,8 -7,4% Semiconductors 145,4 168,2 -13,6% 186,2 -21,9% 478,6 530,1 -9,7% Advanced Industrials 38,9 30,1 29,2% 32,3 20,4% 105,5 100,7 4,8% Auftragsbestand 228,4 259,7 -12,1% 347,8 -34,3% 228,4 347,8 -34,3% Nettoumsatz 203,8 234,9 -13,2% 175,0 16,5% 671,1 538,5 24,6% Semiconductors 166,6 201,4 -17,3% 143,5 16,1% 560,8 434,7 29,0% Advanced Industrials 37,2 33,5 11,0% 31,5 18,1% 110,3 103,8 6,3% Innenumsatz 21,0 18,0 16,7% 14,0 50,0% 56,4 49,2 14,6% Segment-Nettoumsatz 224,8 252,9 -11,1% 189,0 18,9% 727,5 587,7 23,8%

1 Im Quartalsvergleich; 2 Im Jahresvergleich Global Service in CHF Mio. Q3 2025 Q2 2025 Veränd.1 Q3 2024 Veränd.2 9M 2025 9M 2024 Veränd.2 Auftragseingang 53,8 49,4 8,9% 40,5 32,8% 143,4 135,0 6,2% Auftragsbestand 30,4 34,0 -10,6% 40,9 -25,7% 30,4 40,9 -25,7% Nettoumsatz 54,1 48,0 12,7% 34,4 57,3% 144,9 120,5 20,2% Innenumsatz - - - - - Segment-Nettoumsatz 54,1 48,0 12,7% 34,4 57,3% 144,9 120,5 20,2%

Christopher Wickli

+41 81 553 75 39 Finanzkalender 2026 Dienstag, 3. März 2026 Jahresendergebnisse 2025

Über die VAT Wir verändern die Welt mit Vakuumlösungen - das ist unser Anspruch als weltweit führende Anbieterin von High-End-Vakuumventilen. Die Gruppe berichtet in zwei Segmenten: Ventile und Global Service. Das Segment Ventile ist ein globaler Entwickler, Hersteller und Lieferant von Vakuumventilen für die Halbleiter-, Display-, Photovoltaik- und Vakuumbeschichtungsindustrie sowie für den Industrie- und Forschungssektor. Global Service bietet den Kunden vor Ort fachkundige Unterstützung sowie Original-Ersatzteile, Reparaturen und Upgrades an. Die VAT verzeichnete im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von CHF 942 Millionen und beschäftigt weltweit rund 3'200 Mitarbeitende, mit Vertretungen in 29 Ländern und Produktionsstätten in der Schweiz, Malaysia und Rumänien. Zukunftsgerichtete Aussagen Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind in ihrer Gesamtheit eingeschränkt, da es bestimmte Faktoren gibt, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen (einschliesslich Aussagen, die die Worte «glauben», «planen», «antizipieren», «erwarten», «schätzen» und ähnliche Ausdrücke enthalten), sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärent bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten oder auch nicht eintreten können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Viele dieser Risiken und Ungewissheiten hängen mit Faktoren zusammen, die ausserhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, diese zu kontrollieren oder genau einzuschätzen, wie zum Beispiel zukünftige Marktbedingungen, Währungsschwankungen, das Verhalten anderer Marktteilnehmenden, die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit der informationstechnologischen Systeme des Unternehmens, politische, wirtschaftliche und regulatorische Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftliche oder technologische Trends oder Bedingungen. Infolgedessen werden Investoren davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, lehnt die VAT jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die nach dem Datum dieses Berichts eintreten, zu aktualisieren.

