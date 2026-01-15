Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag wenig verändert beendet. Zwar gab es bei einigen Titeln im Zusammenhang mit Geschäftszahlen grosse Ausschläge, doch der Gesamtmarkt veränderte sich per Saldo nicht allzu gross. Händler sprachen von derzeit fehlenden Impulsen für weitere deutliche Avancen im Gesamtmarkt. Die am Nachmittag veröffentlichten US-Daten waren auch keine Kurstreiber. Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab