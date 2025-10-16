Nestlé hat heute seine Umsatzzahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Demnach erhöhten sich die Erlöse des weltgrößten Nahrungsmittelproduzenten um gerade einmal 0,6 Prozent auf 65,9 Milliarden Franken (umgerechnet 70,9 Milliarden Euro). Immerhin organisch wuchsen die Schweizer im laufenden Jahr bislang um 3,3 Prozent.Positiv: Das organische Wachstum erhöhte sich im Laufe des dritten Quartals. Zudem lagen die Erlöse ganz leicht über den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 65,7 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär