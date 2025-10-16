Walmart treibt mit einer OpenAI-Partnerschaft den Handel ins KI-Zeitalter und erreicht ein Rekordhoch. Salesforce überzeugt mit starken Langfristzielen und beflügelt die Aktie. Nestlé hingegen kämpft mit schwachem Wachstum und will durch massive Stellenstreichungen Kosten senken - das Image bleibt jedoch angeschlagen. TSMC meldet dank des KI-Booms einen Rekordgewinn von 14,75 Mrd. Dollar und festigt seine Führungsrolle im Chipsektor. Unterdessen will Donald Trump noch im Oktober Chinas Präsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
