Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Positive Entwicklung und Ausweitung des US-Öl- & Gasgeschäfts

- Neue Bohrungen aus 2025 unverändert stark

- 6 Bohrungen nehmen im 4. Quartal die Produktion auf

- Bright Rock erwirbt Flächen in Ohio für rund 11 Mio. USD

- Salt Creek investiert 40 Mio. USD in 9 Bohrungen im Powder River Basin

- Vorbereitungen für das Bohrprogramm 2026 angelaufen

- Erwartete Produktion für das 4. Quartal zu 45 % bei rund 68 USD/bbl abgesichert

Die operative Entwicklung der Deutsche Rohstoff AG verlief im 3. Quartal mit einer Produktion von rund 13.600 Barrel Öläquivalent am Tag (BOEPD) insgesamt positiv (+6% zum 2. Quartal). Der Ölanteil an der Produktion lag mit rund 65% erneut auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 59%). Der Ölpreis (WTI) notierte durchschnittlich bei 65,74 USD/bbl. Die neuen Bohrungen aus 2025 produzieren sehr stark und weitere sechs Bohrungen werden voraussichtlich im 4. Quartal die Produktion aufnehmen. Die Tochterfirmen Salt Creek und Bright Rock haben neue Akquisitionen und Partnerschaften ...

