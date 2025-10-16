Die Deutsche Rohstoff AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 eine insgesamt positive operative Entwicklung. Die Produktion stieg gegenüber dem zweiten Quartal um 6 % auf rund 13.600 Barrel Öläquivalent pro Tag (BOEPD). Der Ölanteil an der Gesamtproduktion lag mit 65 % weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 59 %). Starke Produktion und stabile Kostenbasis Der durchschnittliche WTI-Ölpreis lag im Berichtszeitraum bei 65,74 USD pro Barrel. Besonders die neuen Bohrungen aus dem Jahr 2025 entwickelten sich über den Erwartungen, während weitere sechs Bohrungen voraussichtlich im vierten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
