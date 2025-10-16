Der Wind weht günstig für die Cuxhavener. Die PNE AG (DE000A0JBPG2) hat einen veritablen Coup gelandet und wird künftig einen der wichtigsten deutschen Industriekonzerne mit grünem Strom versorgen. Der Halbleiterhersteller Infineon bezieht die nächsten zehn Jahre Windenergie aus Brandenburg - ein Deal, der zeigt, wohin die Reise in der Energiewende geht. Solche langfristigen Verträge gewinnen in der deutschen Industrie zunehmend an Bedeutung, denn sie bieten Planungssicherheit in turbulenten Zeiten. Windparks aus Brandenburg für bayerische Chipfabriken: Konkret stammt der Ökostrom aus den brandenburgischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
