Amsterdam/London - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,39 Prozent auf 5.627,09 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI 1,53 Prozent auf 12.721,12 Punkte und profitierte damit von dem deutlichen Plus des Schwergewichts Nestle . Der britische FTSE 100 trat unterdessen auf der Stelle. Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen Geschäft angesichts der laufenden Berichtssaison. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
