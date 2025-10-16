NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen dürfte sich der Dow Jones Industrial am Donnerstag erneut schwertun. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex 0,2 Prozent im Plus bei 46.339 Punkten. Bereits am Vortag war das Börsenbarometer wenig verändert aus dem Handel gegangen, während die Tech-Werte zugelegt hatten.

Einerseits belasten die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China weiterhin den US-Aktienmarkt. Andererseits setzen Anleger immer noch auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik, um den schwächenden Arbeitsmarkt zu stützen. Zudem hoffen sie auf eine erfreuliche Berichtssaison, insbesondere der großen Technologieunternehmen. Insofern dürften Tech-Werte zunächst gefragt bleiben. So sieht IG den Auswahlindex Nasdaq 100 0,5 Prozent höher.

Unter den Technologieunternehmen sorgte Salesforce für gute Laune: Der Unternehmenssoftware-Spezialist will dank Künstlicher Intelligenz und einem Zukauf in den kommenden Jahren wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren. Zudem kündigte der Konzern den Rückkauf eigener Aktien an. Damit zogen die Papiere von Salesforce im vorbörslichen US-Handel um 6,4 Prozent an.

Die ebenfalls im Dow gelisteten Anteilsscheine von Travelers aber sackten um fünf Prozent ab. Die Nettoprämien, also die nach Abzug der Rückversicherungsprämien eingenommenen Beiträge, waren im dritten Quartal hinter den Erwartungen von Analysten zurückgeblieben.

Für die Anteilsscheine von HP Enterprise ging es um mehr als acht Prozent nach unten. Bei dem Anbieter von IT-Infrastruktur enttäuschten die Prognosen für Gewinn und Barmittelzufluss.

JB Hunt aber sorgte für ein positives Ausrufezeichen: Dank Kosteneinsparungsmaßnahmen hatte das Transport- und Logistikunternehmen beim Gewinn positiv überrascht. Die Papiere schnellten um fast 15 Prozent nach oben./la/jha/

US79466L3024, US4456581077, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, US89417E1091, 2455711, US42824C1099