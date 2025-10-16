Nestlé streicht 16.000 Jobs und möchte Wachstum vorantreiben



Dies verkündete der neue CEO Philipp Navratil nur wenige Wochen nach seinem Antritt.



Nestlé-CEO Philipp Navratil möchte rund 16.000 Stellen streichen, dies entspricht etwa 6 Prozent der Gesamtbelegschaft. Ziel ist es, die Verkaufszahlen deutlich zu steigern und Kosten einzusparen.



Navratil erhöhte das Einsparungsziel auf 3 Milliarden Schweizer Franken bis Ende 2027, zuvor lag dieses bei 2,5 Milliarden. Dies deutet darauf hin, dass der neue CEO die Strategie seines Vorgängers fortsetzt: Die Überprüfung von unterdurchschnittlich performenden Geschäftsbereichen und die mögliche Veräußerung solcher Einheiten.



Die Nachricht ließ die Nestlé-Aktie rund 8 Prozent steigen, so stark wie seit 17 Jahren nicht mehr.









