Zürich - Der SMI hat den Aufwärtstrend vom Vortag am Donnerstag fortgesetzt. Der Schweizer Leitindex wurde dabei von einem Kurssprung von fast 10 Prozent beim grössten Schwergewicht, dem Lebensmittelriesen Nestlé, angeschoben. Generell stützten zusätzlich US-Zinssenkungshoffnungen die Marktstimmung. US-Notenbankchef Jerome Powell habe den Weg für eine Zinssenkung im Oktober geebnet, kommentierten etwa Experten der UBS. Ausserdem ging die Tech-Euphorie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
