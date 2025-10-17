The following instruments on XETRA do have their first trading 17.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.10.2025
Aktien
1 GRS213213002 Avax S.A.
2 KYG1144A1058 Bit Digital Inc.
3 CA49990B1040 Kobo Resources Inc.
4 CA3001447067 Evergold Corp.
5 CA75974M2040 Renegade Gold Inc.
6 AU0000426512 Rivco Australia Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3212395100 Statnett SF
2 XS3204746716 TDC Net A/S
3 DE000BYL0FH8 Bayerische Landesbank
4 GB00BVP99897 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
5 US21036PBT49 Constellation Brands Inc.
6 AU3CB0327245 E.ON SE
7 US30040WBB37 Eversource Energy
8 DE000A460CJ3 Hamburger Sparkasse AG
9 XS3206517867 Stoneweg EREIT Lux Finco S.à.r.l.
10 IE0001TLQX55 Xtrackers S&P 500 GARP UCITS ETF
11 IE000DVHJV46 Xtrackers S&P 500 Market Leaders UCITS ETF
12 IE000SRQBBT6 Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF
