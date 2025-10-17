Der DAX hat am Donnerstag moderat zulegen können. Er ging am Ende 0,4 Prozent im Plus bei 24.272,19 Zählern aus dem Handel. Der Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte allerdings weniger erfreulich verlaufen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 1,2 Prozent tiefer auf 23.970 Punkte. Ein schwächerer US-Markt am Vortag und negative Vorzeichen in Asien am Freitagmorgen belastet.Auf der Terminseite ist es relativ ruhig. Einige Quartalszahlen stehen auf dem Programm. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
