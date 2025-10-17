Anzeige
Freitag, 17.10.2025
Jetzt folgt der nächste Coup - CiTech mit Lettland jetzt auf Europas Verteidigungsbühne
WKN: A3E5C4 | ISIN: DE000A3E5C40
Tradegate
17.10.25 | 08:12
0,870 Euro
+3,57 % +0,030
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
17.10.2025 08:03 Uhr
126 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: 4SC AG: 4SC veröffentlicht Q3 Mitteilung 2025

DJ PTA-News: 4SC AG: 4SC veröffentlicht Q3 Mitteilung 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

4SC AG: 4SC veröffentlicht Q3 Mitteilung 2025

Planegg-Martinsried (pta000/17.10.2025/07:30 UTC+2)

Planegg-Martinsried, 17. Oktober 2025 -Die 4SC AG (4SC, FSE Prime Standard: VSC) hat heute die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 veröffentlicht, in der sie die wesentlichen Entwicklungen in Q3 2025 darstellt und einen aktuellen Ausblick gibt. Die vollständige Mitteilung steht auf der 4SC Homepage zum Download bereit.

Entwicklung des Finanzmittelbestands in Q3 2025 und Finanzprognose

Zum 30. September 2025 verfügte 4SC über Finanzmittel in Höhe von 4.742 T EUR nach 8.311 T EUR zum 31. Dezember 2024.

Der Vorstand ist der Ansicht, dass die verfügbaren liquiden Mittel des Unternehmens ausreichen, um entweder:

• in Verbindung mit einem erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung ausreichend Liquidität für eine Übergangsphase

zu schaffen, die es dem Unternehmen ermöglicht, bis mindestens Ende 2026 ein neues Geschäftsfeld zu finden (wie in

der Einladung zur letzten Hauptversammlung des Unternehmens am 19. September 2025 beschrieben), oder • die prognostizierten Kosten für eine ordnungsgemäße Liquidation zu decken, sofern diese bis zum Ende des ersten

Quartals 2027 abgeschlossen werden kann. Im Falle einer Liquidation des Unternehmens geht der Vorstand davon aus,

dass 4SC bestenfalls einen Teil der ausstehenden nachrangigen Gesellschafterdarlehen zurückzahlen kann, ohne dass

ein Liquidationsüberschuss zur Ausschüttung an die Aktionäre der 4SC verbleibt.

- Ende der Pressemitteilung -

Für weitere Informationen:

4SC AG

ir-pr@4sc.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      4SC AG 
           Fraunhoferstr. 22 
           82152 Planegg-Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jason Loveridge 
Tel.:         +49 89 700763-0 
E-Mail:        ir-pr@4sc.com 
Website:       www.4sc.de 
ISIN(s):       DE000A3E5C40 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760679000713 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 01:30 ET (05:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
