Nun ging es Schlag auf Schlag: Die Vienna Insurance Group (VIG) und die NÜRNBERGER haben eine Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet. Die VIG wird den Aktionären der NÜRNBERGER 120 Euro pro Aktie anbieten. Marke und Standort sollen erhalten bleiben. Die österreichische Versicherungsgruppe VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) übernimmt die Mehrheit an der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG. Wie beide Unternehmen bekannt gaben, haben sie nach dem positivem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und entsprechenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
