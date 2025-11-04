Der Vorstand und Aufsichtsrat der NÜRNBERGER haben sich für das Angebot der VIG ausgesprochen und Aktionären empfohlen, das Angebot von 120 Euro je Aktie anzunehmen. Mit der Übernahme will der fränkische Versicherer die angestrebte Transformation zum Präventionsversicherer vorantreiben. Die geplante Übernahme der NÜRNBERGER durch die VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) schreitet weiter voran. Am Montag, den 03.11.2025, haben der Vorstand und der Aufsichtsrat der NÜRNBERGER-Beteiligungs-AG eine gemeinsame ...

