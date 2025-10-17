Es ist der mit Abstand größte Fonds der Welt: Satte 1,5 Billionen US-Dollar verwalten die Portfoliomanager des norwegischen Staatsfonds derzeit. Das Kapital stammt aus den Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung und wurde in der Vergangenheit blendend angelegt. Aktuell ist der Fonds in rund 9.000 Unternehmen weltweit investiert. Das Ziel des norwegischen Staatsfonds ist es, langfristig Wohlstand für kommende Generationen im nordeuropäischen Land zu sichern. Der Fonds streut breit in Aktien, Anleihen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär