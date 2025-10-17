Pyramid AG hat ihre Prognose für das GJ25 aufgrund von Projektverschiebungen und einer schwächeren Entwicklung bei Faytech gesenkt. Der Umsatz wird nun bei EUR 75-77 Mio. (zuvor EUR 88-92 Mio.) und das EBITDA bei EUR 3,0-3,5 Mio. (zuvor EUR 4,7-5,5 Mio.) erwartet, was einer Herabstufung um rund 16 % auf Midpoint-Basis entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Anpassung gab das Unternehmen den Abschluss eines mehrjährigen Rahmenvertrags über KI-fähige Server mit einem langjährigen deutschen Bestandskunden bekannt - dem größten in der Firmengeschichte - mit einem Gesamtvolumen von über EUR 100 Mio. Damit positioniert sich Pyramid als einer der führenden deutschen Anbieter von KI-optimierten Server- und Speichersystemen. Der Auftrag wird vor allem in den Jahren '26-28 zum Tragen kommen und stützt einen deutlich positiven Mehrjahresausblick. Wir berücksichtigen die angepasste Prognose in unserem Modell und bestätigen unsere KAUF-Empfehlung sowie das Kursziel von EUR 1,50, da die Änderungen langfristig nur geringe Auswirkungen auf unser Investment-Case haben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/pyramid-ag





© 2025 mwb research