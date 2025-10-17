Das Biotech-Unternehmen 4SC AG (ISIN: DE000A3E5C40) aus Planegg-Martinsried steht an einem kritischen Wendepunkt. Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA im Mai die Zulassung für das Krebsmedikament Resminostat abgelehnt hat, muss das Unternehmen seine gesamte Strategie überdenken. Die Quartalsmitteilung zum 30. September offenbart das Ausmaß der Herausforderungen. Finanzsituation verschärft sich kontinuierlich: Zum Stichtag verfügte die 4SC über liquide Mittel von 4,7 Millionen Euro, nach 8,3 Millionen zum Jahresbeginn. Der durchschnittliche monatliche Mittelabfluss belief sich in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
