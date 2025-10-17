Anzeige
Freitag, 17.10.2025
WKN: 510480 | ISIN: DE0005104806 | Ticker-Symbol: SYZ
Tradegate
17.10.25 | 15:18
1,850 Euro
0,00 % 0,000
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
Dow Jones News
17.10.2025 14:45 Uhr
210 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: SYZYGY AG: Herausforderndes Marktumfeld bremst Umsatz im 9-Monatszeitraum - Investitionen in die Zukunft KI-gestützter Dienstleistungen und Agentic Systems

DJ PTA-News: SYZYGY AG: Herausforderndes Marktumfeld bremst Umsatz im 9-Monatszeitraum - Investitionen in die Zukunft KI-gestützter Dienstleistungen und Agentic Systems

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

SYZYGY AG: Herausforderndes Marktumfeld bremst Umsatz im 9-Monatszeitraum

Investitionen in die Zukunft KI-gestützter Dienstleistungen und Agentic Systems

Bad Homburg (pta000/17.10.2025/14:12 UTC+2)

• Umsatzerlöse von EUR 44 Mio. (-17 Prozent ggü. Vorjahresperiode) • Operative EBIT-Marge von 0 Prozent • Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 35,4 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von

5 Prozent • Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 4 Mio. (+6 Prozent ggü Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von -1

Prozent • Segment Polen: Umsatz von EUR 4,8 Mio. (-19 Prozent ggü. Vorjahresperiode) bei einer EBIT-Marge von 1 Prozent • Konzernergebnis in Höhe von EUR -0,2 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR -0,02 • Zukunftsinvestitionen in den Aufabu KI-gestützter Dienstleistungen, sowie Restrukturierungsmaßnahmen bei mehreren

Tochtergesellschaften haben das Ergebnis erheblich belastet • Ausblick 2025: Umsatzrückgang um rund 17 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 0 Prozent

Die SYZYGY AG hat im 9-Monatszeitraum von Januar bis September 2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 44 Mio. erzielt. Dies entspricht einem Rückgang von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) war leicht positiv mit EUR 7.000. Entsprechend beträgt die EBIT-Marge 0 Prozent (Vorjahr: 8 Prozent).

Die rückläufige Entwicklung resultierte maßgeblich aus der anhaltenden Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden im Beratungs- und Performance-Marketing-Geschäft, die eine direkte Folge der angespannten gesamtwirtschaftlichen Lage ist. Zusätzlich trug die schwächere Performance der Tochtergesellschaft Ars Thanea bei, deren US-Geschäft unter geopolitischer Unsicherheit litt. Obwohl sich im dritten Quartal eine leichte Erholung des US-Geschäfts abzeichnete, bleibt die ursprüngliche Jahresplanung dennoch außer Reichweite.

Im Kernmarkt Deutschland belief sich der Umsatz auf EUR 35,4 Mio. (-18 Prozent gegenüber Vorjahresperiode), mit einer EBIT-Marge von 5 Prozent. Positiv zeigt sich insbesondere die Entwicklung in den Kernbereichen Digital Experience und IT-Services, die planmäßig verlaufen und wiederkehrende Umsätze sichern. Deutschland trägt mit rund 80 Prozent maßgeblich zum Konzernumsatz bei.

Die Umsätze in Großbritannien und den USA stiegen im 9-Monatszeitraum um 6 Prozent auf EUR 4 Mio., bei einem leichten Verlust und einer EBIT-Marge von -1 Prozent. Im Segment Polen ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf EUR 4,8 Mio. zurück, wobei ein leicht positives operatives Ergebnis bei einer EBIT-Marge von 1 Prozent erreicht wurde.

Trotz herausforderndem Marktumfeld und Investitionszurückhaltung in Deutschland und Großbritannien setzt die SYZYGY AG auf operative Effizienz und gezielte Zukunftsinvestitionen - insbesondere in KI-gestützte Dienstleistungen und innovative Agentic Systems. Der aktuelle Trendreport "Marketing 2030" von SYZYGY und diffferent unterstreicht die strategische Bedeutung von KI für die Markenführung der Zukunft.

Der vollständige Report ist unter https://www.syzygy.de/marketing-2030/ verfügbar.

SYZYGY investiert gezielt in den Aufbau KI-gestützter Services und Agentic Systems, um Kunden in dieser neuen Ära zu unterstützen. CEO Frank Wolfram betont: "KI verändert alles. Investitionen in KI-gestützte Services und Agentic Systems sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit und eröffnen neue Marktchancen."

Prognose 2025

Die SYZYGY Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang um rund 17 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 0 Prozent. 

In TEUR           Q3-2025 Q3-2024 Veränd. 9M-2025 9M-2024 Veränd. 
Umsatzerlöse         14.373 17.639 -19%  43.782 52.568 -17% 
EBIT             -495  1.486  n.a.  7    4.324  -100% 
EBIT-Marge          -3,4%  8,4%  -11,9pp 0,0%  8,2%  -8,2pp 
Finanzergebnis        -118  -147  19%   -306  -458  33% 
Periodenergebnis vor Steuern -613  1.339  n.a.  -299  3.866  n.a. 
Konzernergebnis       -438  910   n.a.  -220  2.717  n.a. 
Operativer Cashflow     -2.469 2.251  n.a.  -3.975 -2.002 n.a. 
Gewinn/Aktie (EUR)      -0,03  0,06  n.a   -0,02  0,19  n.a.

Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2025 ist ab dem 30. Oktober 2025 unter www.syzygy-group.net/ investors abrufbar.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SYZYGY AG 
           Horexstraße 28 
           61352 Bad Homburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susan Wallenborn 
Tel.:         +49 (0)6172 9488 252 
E-Mail:        susan.wallenborn@syzygy-group.net 
Website:       www.syzygy-group.net 
ISIN(s):       DE0005104806 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760703120789 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 08:12 ET (12:12 GMT)

© 2025 Dow Jones News
