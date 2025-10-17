EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Die erfreulichen Umtauschquoten spiegeln das anhaltende Vertrauen der Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn dieses Commitment ist in dem anhaltend herausfordernden Branchenumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Die weitere Optimierung unseres Fälligkeitenprofils wird zusätzlich dazu beitragen, dass wir unsere robuste Geschäftsentwicklung plangemäß fortsetzen können."
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.nzwl.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Das Angebot, das Gegenstand des Prospekts ist, ist seit dem 13. Oktober 2025 (Umtauschangebot) bzw. seit dem 14. Oktober 2025 (öffentliches Angebot über die Unternehmenswebseite) beendet.
2214920 17.10.2025 CET/CEST