In einigen Städten Chinas und der USA werden inzwischen Robotaxis-Services angeboten, in vielen mehr getestet. Europa stand dagegen kaum im Fokus der Anbieter. Bisher: Denn vermehrt drängen sie auf den europäischen Markt - zuletzt etwa die Alphabet-Tochter Waymo. Nun ziehen Stellantis und der chinesische Star Pony.ai nach.Der Mehrmarkenkonzern Stellantis (Chrysler, Opel, Peugeot) und das chinesische Robotaxi-Unternehmen Pony.ai wollen gemeinsam autonome Elektro-Vans in Luxemburg testen. Die Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär