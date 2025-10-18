Edge AI für Remote Operations: Wie Harvest Technology die Zukunft der vernetzten Industrie gestaltet

Anzeige / Werbung

Mit der fortschreitenden Digitalisierung steigt der Bedarf an Technologien, die auch in abgelegenen Regionen reibungslose und sichere Abläufe gewährleisten - ein Bereich, in dem Harvest Technology Group Ltd (WKN A2QJ6A, ISIN AU000000HTG3) zunehmend Akzente setzt. Das Unternehmen positioniert sich mit einer Kombination aus Hardware, Software und satellitengestützter Kommunikation als ein wichtiger Anbieter in diesem Segment. Denn die Lösungen und Produkte von Harvest ermöglichen eine Echtzeit-Überwachung, Automatisierung und Fernsteuerung in schwer zugänglichen Sektoren wie der Offshore-Energie, dem Bergbau und erneuerbaren Energien.

Ein zentrales Element der Unternehmensstrategie ist die Integration von Edge AI - einer Technologie, die Daten dort verarbeitet, wo sie entstehen. Anstatt große Datenmengen in entfernte Rechenzentren zu übertragen, erfolgt die Analyse direkt vor Ort. Das spart Bandbreite, reduziert Latenzzeiten und ermöglicht schnellere Entscheidungen - ein entscheidender Vorteil in Umgebungen, in denen jede Sekunde zählt.

Autonome Systeme für extreme Umgebungen

Harvest Technology verfolgt beispielsweise mit seinem Nodestream Enhanced Operating Network (NEON) das Ziel, vollständig autonome und vernetzte Arbeitsplätze auch an den entlegensten Orten zu schaffen. Denn gerade Offshore-Plattformen oder Minenstandorte sind häufig von instabilen Kommunikationsverbindungen abhängig. NEON ermöglicht jedoch die Übertragung von hochauflösenden Video- und Audiodaten in Echtzeit, und das selbst bei minimaler Bandbreite.

Möglich wird dies durch die Kombination aus Edge AI und einer satellitengestützten Kommunikation: Sensoren und Kameras erfassen Daten, die direkt vor Ort analysiert und komprimiert werden, bevor sie über Satellit an Kontrollzentren weitergeleitet werden. So können Techniker und Entscheider Tausende Kilometer entfernt Prozesse überwachen, Geräte steuern oder Eingriffe koordinieren, ohne physisch vor Ort sein zu müssen. Für Branchen wie Offshore-Energie, Bergbau oder erneuerbare Energien, in denen Sicherheit und Effizienz oberste Priorität haben, bietet das einen enormen Mehrwert.

Edge AI als Schlüsseltechnologie der Industrie 4.0

Auch wird die Fähigkeit, Daten dezentral zu verarbeiten, mit der zunehmenden Automatisierung industrieller Prozesse zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Die Edge-AI-Technologie von Harvest Technology ermöglicht eine intelligente Datenverarbeitung in Echtzeit - Anomalien können erkannt, Warnungen ausgelöst und Wartungsmaßnahmen sofort eingeleitet werden.

In Kombination mit dem Nodestream-System entsteht so eine Lösung, die Betriebssicherheit erhöht, Ausfallzeiten reduziert und Ressourcen effizienter nutzt. Das Geschäftsmodell von Harvest zielt entsprechend darauf ab, die Kommunikationskosten der Kunden zu senken und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit entlegener Standorte zu maximieren.

Mit seiner konsequenten Ausrichtung auf Edge AI und die Digitalisierung abgelegener Industrieumgebungen hat sich Harvest Technology als relevanter Akteur im Umfeld der Industrie 4.0 etabliert. Die Verbindung von hochspezialisierter Technologie und praxisorientierten Anwendungen schafft Wachstumschancen, die man im Auge behalten sollte.



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



