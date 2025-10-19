Cannabis-Aktien mit Trump-Schub: Bioxyne, Aurora und Canopy Growth im Fokus

Anzeige / Werbung

Die US-Cannabisbranche erlebt derzeit unerwarteten politischen Rückenwind. Nachdem Donald Trump öffentlich die Aufnahme von Cannabidiol (CBD) in die Seniorengesundheitsprogramme befürwortet hat, reagieren die Aktienmärkte prompt und Unternehmen wie Bioxyne Limited (WKN: A1JWM6, ISIN: AU000000BXN6), Aurora Cannabis und Canopy Growth rückten in den Fokus.

Politische Unterstützung als Katalysator

Mit seiner jüngsten Erklärung, CBD solle künftig als Bestandteil von Medicaid-Programmen für Senioren geprüft werden, setzt Trump ein für die Branche wichtigen Impuls. Denn was zunächst wie eine Gesundheitsmaßnahme klingt, hat vor allem eine wirtschaftliche Tragweite: Die staatliche Anerkennung von Cannabidiol als therapeutische Ergänzung würde die Nachfrage in einem bislang wenig erschlossenen Marktsegment sprunghaft erhöhen.

Vom politischen Rückenwind könnten Branchengrößen wie Aurora Cannabis (WKN A12GS7, ISIN CA05156X1087) und Canopy Growth (WKN: A3E2FV, ISIN: CA1380357048) ebenso profitieren wie der australische Hersteller Bioxyne, der sich auf funktionale Gesundheitsprodukte auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe spezialisiert hat.

Der Markt für medizinisches Cannabis wird laut Branchenanalysten in den kommenden Jahren um jährlich bis zu 18% wachsen, wobei insbesondere das Segment der nicht-psychoaktiven CBD-Produkte als Treiber gilt. Die Kombination aus alternder Bevölkerung, wachsender Akzeptanz und politischer Unterstützung könnte sich als entscheidender Wendepunkt für die Branche erweisen.

Neue Perspektiven für Bioxyne und Co.

Bioxyne hat den Trend frühzeitig erkannt und in den vergangenen Jahren sein Portfolio strategisch in Richtung CBD-basierter Gesundheitsprodukte erweitert. Mit Sitz in Sydney und wachsender Präsenz in den USA und Europa verfolgt das Unternehmen eine klare Internationalisierungsstrategie - und positioniert sich als Anbieter von Produkten, die Wohlbefinden, Entzündungshemmung und Schlafqualität fördern sollen. Der Schritt in Richtung Seniorengesundheit passt perfekt in diese Ausrichtung.

Zumal Trumps Initiative auch einen möglichen Paradigmenwechsel in der US-Gesundheitspolitik signalisiert - weg von reiner Schmerzmittelversorgung hin zu pflanzlich basierten Alternativen. Sollte der politische Rückenwind anhalten, könnte der gesamte Cannabissektor in Nordamerika eine neue Wachstumsphase erleben, die auch internationalen Akteuren zugutekommt.

Anleger sollten die weitere politische und regulatorische Entwicklung, die den entscheidenden Impuls für die nächste Wachstumswelle im Cannabissektor geben könnte, entsprechen aufmerksam verfolgen.

Bioxyne Ltd

ISIN: AU000000BXN6

https://bioxyne.com/

Quellen:

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/cannabis-stocks-surge-after-trump-endorses-cannabidiol-senior-healthcare-2025-09-29/

