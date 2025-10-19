Drägerwerk Vz ISIN: DE0005550636 konnte im Wochenverlauf 15,98 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Unternehmen aus Lübeck der Top-Performer im TecDAX und SDAX. Zum Handelsende am Freitag notiert die Aktie bei 76,20 Euro, und dieser Kurs ist das Wochen-, Jahres und zudem noch ein Mehrjahres-Hoch.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie unsere Meinung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS