Bietet sich bei der Planethic Group (vormals Veganz Group) die Kaufchance des Herbstes? Analysten sehen jedenfalls über 100 % Kurspotenzial. Die jüngste Korrektur scheint übertrieben und lockt zum Einstieg. Das Unternehmen selbst berichtet von massiver Nachfrage. Die Aktie von Plug Power hat sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt. Statt Gewinne mitzunehmen, sehen Analysten weiteres Potenzial. Doch es gibt auch warnende Stimmen. Immerhin wurde der Break-even schon oft versprochen. Und was sagen Analysten zu Bayer? Derzeit auffällig wenig. Goldman Sachs empfiehlt die Aktie zum Kauf. Doch es gibt Rückschlagpotenzial bei den Q3 Zahlen.

