|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|WD-40 COMPANY
|US9292361071
|0,94 USD
|0,8067 EUR
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|166,00
|167,00
|07:28
|164,00
|168,00
|06:52
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|07:15
|Dividendenbekanntmachungen (20.10.2025)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) WD-40 COMPANY US9292361071 0,94 USD 0,8067 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
|Di
|WD-40 im Q3 FY25: Umsatzplus von 1 % und steigende Margen trotz Währungsgegenwind
|10.10.
|WD-40 declares $0.94 dividend
|10.10.
|WD-40 Company declares quarterly dividend of $0.94 per share
|15.09.
|D.A. Davidson Advises WD-40 Company on the Sale of its U.K. Homecare and Cleaning Businesses to Supreme Imports Ltd
|D.A. Davidson announced today that it served as exclusive sell-side financial advisor to WD-40 Company (NASDAQ: WDFC) ("WD-40" or the "Company"), a global marketing organization and distributor of...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|WD-40 COMPANY
|162,00
|-2,99 %