Am Freitag ist das geschehen, was sich angedeutet hatte: Nach einer wahrlich historischen Serie ständig neuer Höchststände, ging es mit dem Gold- und auch mit dem Silberpreis deutlich bergab. Rund um den Globus dürften zahlreiche Investoren nach dem regelrecht atemberaubenden Preisanstieg nun erst einmal Kasse gemacht haben und satte Gewinne eingestrichen haben.Die jüngste Korrektur ist natürlich absolut gesund, auch aus charttechnischer Sicht. An den grundsätzlich guten Aussichten für die beiden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär