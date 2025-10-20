EQS-News: tick Trading Software AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges
tick Trading Software AG: sino-Kunden handeln erfolgreich Kryptowährungen über die TBMX-Plattform
Düsseldorf, 20. Oktober 2025 - Die tick Trading Software AG (tick-TS) entwickelt ihre TradeBase MX Plattform (TBMX) erfolgreich weiter. Inzwischen hat sich die Krypto-Schnittstelle in der Praxis bewährt. So nutzen immer mehr Heavy Trader der sino AG die Handelsmöglichkeit für Kryptowährungen innerhalb der auf TBMX basierenden MX-PRO Trading-Software. Die Plattform setzt mit höchster Stabilität (99,999 %) und dem Zugang zu den 40 wichtigsten nationalen und internationalen Börsen Maßstäbe. Inzwischen können über TBMX neben Bitcoin mehr als 30 Kryptowährungen mit Limit-Orders - Kauf- und Verkaufsaufträge zu einem festgelegten Kurs, um gezielt auf Marktbewegungen zu reagieren - gehandelt werden.
Die Krypto-Schnittstelle erforderte sowohl umfangreiche Anpassungen der Backend-Infrastruktur als auch dedizierte Weiterentwicklungen im Frontend der tick-TS, um den hohen Anforderungen an Geschwindigkeit, Sicherheit und Benutzererlebnis gerecht zu werden. Mit dem erfolgreichen Go-live unterstreicht die tick-TS ihre Rolle als innovativer Technologiepartner im professionellen Wertpapier- und Kryptohandel. Weitere Funktionserweiterungen und Schnittstellenanbindungen sind bereits in Planung, um die TBMX-Plattform auch künftig konsequent an den Bedürfnissen institutioneller und professioneller Anwender auszurichten.
"Wir freuen uns, dass die sino-Kunden den Kryptohandel so gut annehmen", sagt Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG. "Mit der Integration der Krypto-Schnittstelle in unsere TBMX-Plattform haben wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Zukunft des digitalen Handels gemacht. Wir verbinden damit traditionelle Märkte und neue Assetklassen in einer technologisch einheitlichen Umgebung - sicher, effizient und mit höchstem Bedienkomfort." Seit Jahrzehnten setzen Vermögensverwalter, Online-Broker, internationale Großbanken und Neobroker auf die Spezialsoftware der tick-TS.
Über die tick Trading Software AG
Kontakt
20.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|tick Trading Software AG
|Berliner Allee 59
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 781767-0
|Fax:
|+49 (0)211 781767-29
|E-Mail:
|info@tick-ts.de
|Internet:
|www.tick-ts.de
|ISIN:
|DE000A35JS99
|WKN:
|A35JS9
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2215470
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2215470 20.10.2025 CET/CEST