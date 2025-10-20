Erst vor wenigen Wochen hieß es, dass Stellantis die Entwicklung eines eigenen Fahrassistenten auf Level 3 stoppen würde. Doch nun geht der Autokonzern eine Partnerschaft für autonomes Fahren auf Level 4 ein, und zwar mit dem chinesischen Spezialisten Pony.ai. Beide Unternehmen haben unverbindliche Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet und wollen die Entwicklung und den Einsatz von Robotaxi-Lösungen in Europa beschleunigen. Bereits in wenigen Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
