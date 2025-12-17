Hallo zu einem brandneuen "eMobility Update' von electrive! Heute schauen wir auf ein neues Konzeptfahrzeug von Citroen - und zwar eines, das die französische Marke als Ideenlabor bezeichnet. Der Name: ELO. Und so viel vorab: Citroen schlägt damit einen durchaus ungewöhnlichen Weg ein und hat eine Art "Tiny House' auf vier Rädern entwickelt. Ob die Ideen hinter dem ELO realistisch oder zu verspielt sind, daran dürften sich die Geister scheiden. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.