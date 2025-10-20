EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis
München, 20. Oktober 2025 - Basierend auf vorläufigen Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für das dritte Quartal 2025 von einem Konzernumsatz von 24,7 Mio. Euro (Q3 2024: 22,6 Mio. Euro) und einer bereinigten Konzern-EBITDA-Marge* von -10,5 % (Vorjahr -13,7 %) aus.
Damit liegen Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge* des dritten Quartals über den Vergleichszahlen des Vorjahres, jedoch unter den eigenen Erwartungen. Der Vorstand nimmt dies zum Anlass zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Gesamtjahresprognose anzupassen ist.
*Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 19 f. des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.
Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender
Ende der Insiderinformation
