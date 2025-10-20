Anzeige / Werbung

Quimbaya Gold hat mit einer modernen Technologie weitere Informationen für zukünftige Goldbohrungen gesammelt.

Der kanadische Goldexplorer Quimbaya Gold (CSE: QIM; Frankfurt: K05) meldet den Abschluss hochauflösender aus der Luft durchgeführter Lidar-Messungen über den vollständig unternehmenseigenen Projektblöcken Tahami Center und Tahami Southeast in der Goldregion Segovia (Antioquia, Kolumbien). Der Überflug von insgesamt 1.530 Hektar liefert demzufolge ein präzises topografisches und strukturelles Modell, das die Planung der nächsten Explorationsschritte - von Bodengitter-Proben bis zur Ausrichtung potenzieller Bohrstandorte - unterstützt. Nach Unternehmensangaben wurden dominierende Störungssysteme und geomorphologische Anomalien kartiert, die als Indikatoren für Porphyr-Intrusionen und epithermale Goldadern gelten.

Für die Datenerhebung setzte Quimbaya Gold auf ein Starrflügler-Flugzeug (Cessna-Typ) mit hochauflösender Lidar-Instrumentierung, optimiert für präzise Geländemodelle in stark reliefiertem Terrain. Abgedeckt wurden rund 800 Hektar bei Tahami Center sowie 730 Hektar bei Tahami Southeast. Lidar (Light Detection and Ranging) erzeugt dichte Punktwolken, aus denen sich digitale Geländemodelle ableiten lassen. In Explorationsgebieten mit dichter Vegetation oder unzugänglicher Topografie kann diese Methode Strukturen sichtbar machen, die an der Oberfläche kaum erkennbar sind.

Quimbaya Gold - Lidar-Daten unterstützen zielgenaue Exploration auf Tahami

