Die Aktie des skandinavischen Elektronikdienstleisters Kitron hat sich zum Start in die neue Handelswoche mit einem Plus von knapp acht Prozent an der Heimatbörse in Oslo zurückgemeldet. Für gute Stimmung unter den Marktteilnehmern sorgte ein Großauftrag, den das Unternehmen am gestrigen Nachmittag kommuniziert hat.Demnach konnte Kitron einen Auftrag im Gegenwert von 100 Millionen Euro an Land ziehen. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um einen Kunden aus dem Bereich Verteidigung/Luft- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär