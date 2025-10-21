Stäfa - Der Hörsystem-Spezialist Sonova setzt bei der Hörversorgung verstärkt auf den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, stellt es auf dem diesjährigen EUHA-Fachkongress Innovationen aus diesem Bereich vor. Der Fokus bei den Präsentationen am Internationalen Kongress der Hörgeräteakustiker (EUHA) liegt auf Sprachverstehen im Lärm. Zu den Innovationen zählt neben einer deutlich verlängerten Batterielebensdauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab