Ein Ausfall bei AWS legte zahlreiche Online-Dienste lahm und zeigte die Abhängigkeit moderner Geschäftsmodelle von Amazons Cloud. Boeing darf die 737-MAX-Produktion wieder hochfahren, CATL meldet Rekordgewinne, bleibt aber unter Druck. Alphabet und Apple erreichen neue Allzeithochs, während DroneShield nach starkem Wachstum Gewinne abgibt und Beyond Meat dank Short Squeeze explodiert. In der Politik zeigt sich Donald Trump optimistisch für ein Handelsabkommen mit China - Themen: Seltene Erden, Sojabohnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
