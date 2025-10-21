Zum Wochenstart konnte die Commerzbank gestern ordentlich Boden gutmachen. Noch zum Ende letzter Woche war die Aktie in den Sog der Sorgen um eine neue Krise unter US-Regionalbanken geraten. Dabei wurde fast der Stoppkurs gerissen.Bei Zions Bancorporation und Western Alliance, beides Regionalbanken aus der zweiten Reihe in den Vereinigten Staaten, kam es letzte Woche am Donnerstag zu zweistelligen Kursverlusten. Denn beide Finanzinstitute mussten wegen mutmaßlicher Betrugsfälle Kredite abschreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
