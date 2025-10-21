FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine erneute Anhebung der Jahresziele durch Friedrich Vorwerk ist am Dienstag bei Anlegern gut angekommen. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs des Ausrüsters für Energieinfrastruktur um knapp 8 Prozent auf 91,10 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. Damit rückt das Rekordhoch vom 9. Oktober bei 95,40 Euro wieder nahe. Allein in diesem Jahr haben die Papiere - per Montagsschluss - bereits um rund 214 Prozent zugelegt.

Friedrich Vorwerk erhöhte die Prognose für den Umsatz in diesem Jahr auf 650 bis 680 Millionen Euro. Die Konsensschätzung liegt aktuell bei 652 Millionen Euro, also am unteren Rand des neuen Zielkorridors. Auch die Vorgabe für die operative Profitabilität (Ebitda-Marge) erhöhte das Unternehmen, und zwar von 17,5 bis 18,5 Prozent auf nunmehr 20 bis 22 Prozent.

Die Papiere des Großaktionärs MBB stiegen derweil um 6,7 Prozent auf knapp 180 Euro. Sie handelten damit ebenfalls nur knapp unter der jüngst erreichten Höchstmarke von 186 Euro. Die Beteiligungsgruppe hält gut die Hälfte des Aktienkapitals von Friedrich Vorwerk und schraubte am Dienstagmorgen die Prognosen für 2025 ebenfalls nach oben./bek/mis

DE000A0ETBQ4, DE000A255F11