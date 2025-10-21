EQS-News: Mensch und Maschine Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Mensch und Maschine Software SE stellt Q3-Bericht 2025 vor



21.10.2025

Zweitstärkste 9M der MuM-Firmengeschichte

- Autodesk-Umstellung nun abgeschlossen

- Ziele bestätigt: Q4 profitiert von schwachem Vorjahr



Wessling, 21. Oktober 2025 - Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (MuM - ISIN DE0006580806) hat trotz der Bremseffekte durch die nun abgeschlossene Autodesk-Umstellung das zweitstärkste 9M-Ergebnis der Firmengeschichte erzielt sowie einen Sprung von 14,1% auf 21,0% bei der EBIT-Rendite verzeichnet.



Der Umsatz lag bei EUR 177,10 Mio (Vj 270,08 / -34%), davon EUR 85,99 Mio (Vj 82,31 / +4,5%) aus MuM-Software und EUR 91,11 Mio (Vj 187,77 / -51%) aus der Digitalisierung, wo nach der Umstellung von Wiederverkauf auf Provision der Großteil des Autodesk-Einkaufs weggefallen ist. Dies hat eine technische Umsatzreduktion zur Folge, die im Q3 wegen des Wiederverkaufs-Endspurts im Vorjahr besonders stark ausfiel.



Der Rohertrag kam bei EUR 135,70 Mio (Vj 135,05 / +0,5%) herein, mit EUR 77,54 Mio (Vj 74,99 / +3,4%) aus MuM-Software und EUR 58,16 Mio (Vj 60,06 / -3,2%) aus der Digitalisierung. Die Autodesk-Umstellung sorgte für Rohmargen-Sprünge auf 63,8% (Vj 32,0%) im Digitalisierungs-Segment sowie auf 76,6% (Vj 50,0%) im Konzern.



Das Betriebsergebnis EBIT betrug EUR 37,18 Mio (Vj 38,10 / -2,4%), wobei EUR 24,63 Mio (Vj 23,18 / +6,2%) mit MuM-Software und EUR 12,55 Mio (Vj 14,91 / -16%) in der Digitalisierung erwirtschaftet wurde. Die EBIT-Rendite sprang von 14,1% auf 21,0%. Der Nettogewinn erreichte EUR 24,01 Mio (Vj 25,44 / -5,6%) bzw. 143,6 Cent (Vj 150,5) pro Aktie.



Der operative Cashflow, der 2023/24 stark von zeitlichen Abrechnungs-Differenzen bei Autodesk-Dreijahresverträgen profitiert hatte und 2025/26 durch den technischen Gegeneffekt entsprechend niedriger ausfällt, lag bei EUR 16,62 Mio (Vj 52,78) bzw. 99 Cent je Aktie (Vj 312).



MuM-Chairman Adi Drotleff und CFO Markus Pech sind angesichts solider 9M-Ergebnisse und der abgeschlossenen Systemumstellung zuversichtlich: "In Erwartung eines kräftigen Ertragsschubs gegenüber dem sehr schwachen Q4/2024 behalten wir die Ziele +5-7% beim Rohertrag sowie +9-19% beim EPS bzw. EBIT für 2025 unverändert bei, und planen eine Dividende von 205-215 Cent nach 185 Cent im Vorjahr. Für 2026 erwarten wir ein kräftigeres Wachstum von +8-12% beim Rohertrag sowie +13-25% bei EPS bzw. EBIT und planen +25-40 Cent mehr Dividende."



Titelthema auf dem Umschlag des Q3-Berichts 2025:

"Software für Garten-/Landschafts-/Tief- und Erdbau: Vom digitalen Posteingang bis zum Bautagebuch - KI erledigt vieles automatisch"





