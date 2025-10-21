Die Mensch und Maschine Software SE (ISIN DE0006580806) hat im ersten Halbjahr 2025 das zweitstärkste Ergebnis ihrer Firmengeschichte erzielt. Der CAD/CAM/BIM-Spezialist profitiert vom neuen Autodesk-Geschäftsmodell. Die EBIT-Rendite kletterte von 15,9 auf beachtliche 22,1 Prozent. Umsatz sinkt technisch bedingt: Der Konzernumsatz ging auf 120,87 Millionen Euro zurück, nach 175,97 Millionen im Vorjahr. Das Software-Segment steuerte 60,65 Millionen Euro bei, ein Plus von gut fünf Prozent. Die Digitalisierung kam auf 60,22 Millionen Euro. Der deutliche Rückgang hat technische Gründe: Nach der Umstellung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
