Die Mensch und Maschine Software SE, ein führender europäischer Anbieter von CAD/CAM/BIM-Software und Digitalisierungslösungen, hat in den ersten neun Monaten 2025 trotz Bremseffekten durch die abgeschlossene Autodesk-Umstellung das zweitbeste 9-Monats-Ergebnis der Unternehmensgeschichte erzielt und die EBIT-Rendite von 14,1 % auf 21,0 % deutlich gesteigert. Ergebnisentwicklung und Segmentperformance Der Umsatz belief sich auf EUR 177,10 Mio. (Vj: 270,08 Mio. / -34 %), wovon EUR 85,99 Mio. (Vj: 82,31 Mio. / +4,5 %) auf MuM-Software entfielen und EUR 91,11 Mio. (Vj: 187,77 Mio. / -51 %) auf das
