Das sind die Dividendenkönige der letzten 5 Jahre im Dax… Wir leben in unsicheren Zeiten - das ist klar - und genau deshalb lohnt sich wieder einmal ein Blick auf die Felsen in der Brandung: die deutschen Dividendenkönige. Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000) Der Premium-Car-Hersteller aus Stuttgart kämpft im ersten Halbjahr 2025 mit deutlich rückläufiger Profitabilität: Der Nettogewinn fiel auf rund 2,7 Mrd. €, nach etwa 6,1 Mrd. € im Vorjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
