DAX startet unverändert - Allianz und American Express im Fokus

Der DAX zeigt sich heute zum Handelsstart nahezu unverändert. Die US-Indikationen deuten auf leicht negative Vorzeichen hin und der Nikkei notierte spürbar schwächer. Insgesamt bleibt das Bild von Zurückhaltung geprägt, während die Märkte auf neue Impulse warten.
Makroökonomischer Überblick:
Im Fokus steht heute die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Sie dürfte erneut die Bedeutung geldpolitischer Unabhängigkeit betonen und Hinweise zur mittelfristigen Ausrichtung geben, nachdem die Debatte über divergierende Zinspfade Fahrt aufgenommen hat. Zudem veröffentlicht Kanada am Nachmittag die Inflationsdaten für September. Erwartet wird ein Anstieg der Teuerungsrate von 1,9 auf 2,3 Prozent.
Im Fokus:
American Express startet deutlich fester in den Tag. Der Zahlungsdienstleister überzeugte mit einem Rekordquartal: Der Nettogewinn stieg um 16 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie legte auf 4,14 Dollar zu und übertraf die Erwartungen klar. Auch die Erlöse erreichten mit 18,43 Milliarden Dollar einen Höchststand. Treiber waren robuste Ausgaben der Karteninhaber und eine wachsende Nachfrage nach Premium-Produkten, insbesondere bei Millennials und Gen Z, die inzwischen mehr als ein Drittel des Gesamtvolumens stellen.
Allianz zeigt sich ebenfalls stärker. Hintergrund sind neue Prognosen der Tochter Allianz Trade, die für 2026 ein Insolvenzgeschehen auf dem höchsten Niveau seit zwölf Jahren erwartet. Für das kommende Jahr wird ein globaler Anstieg um fünf Prozent prognostiziert, in Deutschland sollen die Fälle leicht zunehmen. Die Warnung vor Dominoeffekten und Risiken bei jungen Unternehmen unterstreicht die wachsende Unsicherheit im Unternehmenssektor.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5FYH
|10,18
|23277,099699 Punkte
|23,82
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG70PL
|15,41
|25812,703324 Punkte
|14,44
|Open End
|Gold
|Bull
|UN0QXW
|17,33
|4105,553534 USD
|19,74
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG9LJN
|2,72
|24524,241833 Punkte
|88,59
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG114W
|15,57
|22737,68863 Punkte
|15,69
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2025; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Siltronic AG
|Call
|UG7L8S
|0,97
|60,00 EUR
|3,44
|17.06.2026
|Silber
|Call
|UG7SB3
|4,91
|51,00 USD
|5,28
|19.06.2026
|LVMH SE
|Call
|UG8S25
|0,61
|610,00 EUR
|5,37
|17.06.2026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
|Call
|UG6B7W
|1,06
|640,00 EUR
|10,07
|17.06.2026
|Novo-Nordisk AS
|Call
|UG9R98
|0,79
|350,00 DKK
|3,53
|17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2025; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|15,89
|44,603288 USD
|5
|Open End
|Strategy Inc.
|Long
|HD6025
|1,67
|197,799539 USD
|3
|Open End
|RENK Group AG
|Long
|UG6ZVN
|1,03
|53,570168 EUR
|5
|Open End
|Rational AG
|Long
|HC15Z8
|5,28
|438,095148 EUR
|3
|Open End
|QUALCOMM Inc.
|Long
|HD3402
|3,95
|111,391242 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2025; 10:00 Uhr;
