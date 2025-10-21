Riskified (NYSE: RSKD), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Betrugsbekämpfung und Risikoanalyse im E-Commerce, hat heute die Ergebnisse einer Umfrage veröffentlicht, die die zunehmende Verbreitung des agentenbasierten Einkaufens und die damit verbundenen Risiken für Händler hervorhebt.

Basierend auf einer weltweiten Umfrage unter mehr als 5.000 Verbrauchern zeigt die Studie einen entscheidenden Moment für den E-Commerce auf: Fast drei von vier Käufern (73 %) nutzen bereits KI beim Einkaufen. Käufer nutzen KI-Assistenten wie ChatGPT, um Produktideen zu erhalten (45 %), Bewertungen zusammenzufassen (37 %) und Preise zu vergleichen (32 %). Während nur 13 angeben, dass sie einen Kauf getätigt haben, nachdem sie von einem KI-Assistenten darauf hingewiesen wurden, fühlen sich 70 zumindest einigermaßen wohl dabei, wenn ein KI-Agent in ihrem Namen Einkäufe tätigt. Mehr als die Hälfte (58 %) wird diese Tools wahrscheinlich in diesem Jahr für den Kauf von Geschenken nutzen. Damit beginnt die erste wirklich KI-gestützte Weihnachtssaison, in der die Bequemlichkeit für die Verbraucher mit einer erhöhten Gefährdung für Händler einhergehen kann, die möglicherweise die Haftung für diesen unbekannten Bereich tragen.

"KI-Shopping-Agenten mögen den Kauf für Verbraucher einfacher machen, aber sie verwischen auch die Grenzen der Verantwortlichkeit für Betrug und Missbrauch von Richtlinien", sagte Jeff Otto, Chief Marketing Officer bei Riskified. "Wenn ein KI-Shopping-Agent einen Kauf tätigt, haftet dann der Händler weiterhin, wenn es zu einer Streitigkeit kommt auch wenn der Käufer während des Bezahlvorgangs nie die Website des Händlers besucht hat? Diese Unsicherheit schafft neue Risiken für alle Beteiligten. Eine strittige Belastung könnte von einem gehackten KI-Konto stammen oder sogar von einem legitimen Kunden, der behauptet, sein KI-Assistent habe einen Fehler gemacht. In jedem Fall bleibt die Haftung unklar, und es mangelt an Datentransparenz."

Betrüger sind bereit, die Fortschritte im agentenbasierten Handel für ihre Zwecke zu nutzen. Bereits durch KI unterstützt, werden Betrüger versuchen, Lücken in der Identitätsprüfung, der Kontosicherheit, den Kundendienstansprüchen und den Zahlungsabläufen auszunutzen. Was für Verbraucher wie ein reibungsloseres Einkaufserlebnis erscheint, kann schnell zu einer Flut von Streitigkeiten und Rückbuchungen führen, wodurch dem Händler Kosten entstehen, die er selbst tragen muss. Unternehmen müssen mit erheblichen Nachteilen rechnen, von denen sich viele in den wichtigsten Bedenken der Verbraucher widerspiegeln.

Die Zahlungssicherheit ist für fast jeden dritten Käufer (32 %) das Hauptanliegen, gefolgt von Datenschutz (26 %), möglichen Fehlern (18 %) und Kontrollverlust (17 %). Trotz dieser Befürchtungen schließt das Vertrauen in KI zu den traditionellen Kanälen auf: 36 der Verbraucher vertrauen mittlerweile darauf, dass KI ihre Kaufentscheidungen beeinflusst, was fast den 38 entspricht, die sich auf die Mitarbeiter im Laden verlassen. Nur 25 bevorzugen es, ohne die Hilfe von KI online einzukaufen.

Angesichts dieser Entwicklung im Verbraucherverhalten und der Einführung des Agentic Commerce Protocol (ACP), einem offenen Standard, der es Käufern ermöglicht, Einkäufe über KI-Schnittstellen abzuschließen, sollten sich Betrugsbekämpfungsteams von Händlern auf die folgenden strategischen Erfordernisse konzentrieren:

Aufklärung der Führungskräfte: Betrugsbekämpfungsteams sind in einer einzigartigen Position, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis des agentenbasierten Handels zu verstehen. Sie müssen ihre Unternehmen proaktiv über die neuen Vektoren für Betrug und Missbrauch aufklären, um sicherzustellen, dass die Führungskräfte vor der Integration dieser neuen Technologien das Gesamtbild verstehen.

Für Datentransparenz eintreten: Damit agentenbasierter Handel eine nachhaltige Partnerschaft sein kann, müssen Technologieplattformen wie OpenAI wichtige Erkenntnisse über das Kundenverhalten wie die IP-Adresse des Endnutzers, Geräteinformationen und Verhaltenssignale mit Händlern teilen. Ohne diese Transparenz können Händler keine fundierten Entscheidungen treffen, und Betrug und Missbrauch könnten das System überfordern.

Gemeinsame Informationen nutzen: In einer agentenbasierten Welt, in der Händler über weniger direkte Daten verfügen, wird die Zusammenarbeit mit vernetzten Plattformen für Betrugsinformationen noch wichtiger. Durch die Partnerschaft mit Riskified können einige der bei agentenbasierten Transaktionen verlorenen Kontextinformationen wiederhergestellt werden, indem Datenpunkte aus einer globalen Gemeinschaft von Händlern miteinander verknüpft werden.

Otto erklärte: "Betrugsteams sind die natürlichen Vorreiter für die Sicherheit im agentenbasierten Handel, da sie sowohl die Chancen als auch die Risiken erkennen. Ihre Expertise besteht nicht darin, Innovationen abzulehnen, sondern Schutzmaßnahmen zu entwickeln, die es dem Unternehmen ermöglichen, selbstbewusst "Ja" zu sagen. Sie sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass spannende neue Kanäle wie dieser zu nachhaltigen Umsatztreibern werden und nicht zu Vektoren für Betrug und Missbrauch."

Riskified ermöglicht es Händlern, in der dynamischen Welt des agentenbasierten Handels mit innovativen Tools erfolgreich zu sein, die sowohl Wachstum als auch Sicherheit gewährleisten und gleichzeitig Garantien bieten, um finanzielle Verbindlichkeiten für Rückbuchungen aufgrund von agentenbasiertem Betrug auszugleichen. Lesen Sie mehr über unsere Sichtweise und darüber, wie Riskified Händlern hilft, diese Zukunft des E-Commerce mit Zuversicht anzunehmen.

Über die Marktstudie

Riskified führte von September bis Oktober 2025 eine Online-Umfrage unter 5.400 Verbrauchern im Alter von 18 bis 64 Jahren in verschiedenen Märkten durch, darunter die USA, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Singapur, Australien, China, die Niederlande und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Befragten sind Verbraucher, die in den letzten drei Monaten einen Online-Kauf getätigt haben.

Über Riskified

Riskified (NYSE: RSKD) ermöglicht es Unternehmen, durch die intelligente Risikovermeidung ihr E-Commerce-Wachstum voranzutreiben. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die im Online-Handel aktiv sind, setzen auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, groß angelegten Betrug und Missbrauch von Richtlinien zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die vom größten Team aus E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelte und verwaltete E-Commerce-Risikomanagementplattform von Riskified analysiert die Person hinter jeder Interaktion, um aufbauend auf diesen Informationen in Echtzeit Entscheidungen zu treffen und fundierte identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.riskified.com.

