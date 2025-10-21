Ende August ist die Aktie von Mensch und Maschine (MuM) unter den seit drei Jahren bestehenden Aufwärtstrend abgerutscht. Noch hält die Unterstützungslinie bei rund 45 Euro. Nun hat der CAD/CAM/BIM-Spezialist seine Zahlen für die ersten drei Quartale vorgelegt. Es gab einen erstaunlichen Sprung bei der Marge. Wie es mit dem Papier weitergeht. Eine gute Nachricht: Die Autodesk-Umstellung ist nun abgeschlossen und die die "Bremseffekte" daraus sollten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de